DRAM廠南亞科技18日榮獲由台灣永續能源研究基金會主辦的《2020台灣企業永續獎》7項大獎，囊括「台灣TOP50永續企業獎」、企業永續報告「白金獎」，以及「創新成長獎」、「資訊安全獎」、「供應鏈管理獎」、「社會共融獎」及「氣候領袖獎」多項殊榮，肯定南亞科技在持續獲利下發揮核心創新價值，邁向永續發展的努力。

南亞科技連年於台灣企業永續評比獲獎，總經理李培瑛博士表示，南亞科技將持續以「創造長期價值」、「緊密夥伴關係」與「實踐正向影響」三大策略，實踐南亞科技「智慧世代·最佳記憶體夥伴」的中心思想。身為全球半導體業的成員，全球第四大DRAM公司，將以智慧研發創新基礎，持續強化自身優勢，並偕同全球營運夥伴及利害關係人往永續經營的道路邁進，攜手為整體環境、社會及經濟的正向發展，發揮關鍵影響力。

因應全球氣候變遷與永續發展局勢，南亞科技將企業核心競爭力與聯合國永續發展目標（SDGs）對接。產品開發上，導入生命週期思維（Life Cycle Thinking）與綠色設計（Design for Environment），致力研發先進且高效率低耗能的環境友善產品，目前銷售佔比已逾7成，並強化價值鏈溫室氣體盤查完整性（涵蓋範疇三），以辨別溫室氣體產生熱點。所銷售的低耗能DRAM產品，協助消費者節省一年約4億952萬度電力的消耗，其減碳量等同於561座台北大安森林公園的吸收量。

同時，公司永續發展委員會積極推動環境永續發展之計畫，制訂溫室氣體管理、資源循環再利用以及綠電目標，導入ISO 50001認證之能源管理系統，並結合AI與數據分析科技改善節能落實綠色生產，實踐創新科技為環境作出正向的實質貢獻。

接軌工業4.0，南亞科技藉由智慧製造提升自動化生產流程並結合雲端運算大數據，將資訊即時分析處理，有效提升生產效率與產品良率，自2019年迄今已經開發出逾50個人工智慧應用。同年更展開為期三年人工智慧人才培育，並於2020年擴及全廠進行種子人才培訓，預計至2021年廠內共可培育400位人工智慧人才。以此發展為南亞科技人工智慧重要的基石。

南亞科技擁有健全公司治理與風險控管機制，因此在局勢多變的2020，公司仍能創造獲利，亦獲證交所評鑑公司治理前5％企業認證，展現高標準的公司治理能力，同時也導入氣候風險財務機制（TCFD），鑑別可能的氣候風險加以防範，並積極拓展機會，讓公司得以把握相關商機。南亞科技已連續二年入選國際級永續評比「DJSI道瓊永續新興市場指數」，為「CDP氣候變遷領導級企業」，且榮獲「天下CSR企業公民獎」，「國家人才發展獎」等，肯定南亞科技25年來除了創造經濟價值外也落實社會責任的耕耘。

南亞科技獲利同時，將持續秉持透明誠信打造堅韌體質；致力創新科技，培育台灣關鍵技術人才，實現DRAM技術自主；落實責任採購，並輔導供應商引入永續管理手法；推動友善環境生產，擬定科學基礎的減碳策略，並超前部屬再生能源的建置，因應氣候變遷局勢；深化多元且友善的工作條件，打造員工能和諧樂業的職場環境；並積極與社會接軌，輸出南亞科的智慧與技術支援，發揮獨特價值，解決社會問題。耕耘台灣DRAM產業25年，陸續獲得國內外各大獎項肯定，我們將在既有基礎上發揮專屬價值，邁向企業永續發展。

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