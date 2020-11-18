易經財經專家陶文。（2020鼠年開財運賺大錢／時報出版提供）

生肖鼠：宜謹慎，用戰略思考，提升職場競爭力。

農曆11月運勢（國曆12/7～1/4）本命月，也是太歲月，卻是諸事不宜的月份。婚姻嫁娶之事，避之為宜。不過幸運的是，由於「將星」與「歲德吉星」職事，情場失利，職場將會扳回一城，面對事業該勇敢的時候，絕不退縮。女士們在情感領域，宜提防遇人不淑。

生肖牛：親友借貸若無法婉拒，建議量力而為

農曆11月運勢（國曆12/7～1/4）太歲月，大好大壞之月。對於牛族們而言，只有好沒有壞，因為本命六合星釋放吉利能量。不過本月還是宜謹慎理財，親友的借貸若無法婉拒，建議量力而為。合作與合資事宜，稍安勿躁為佳。愛情運勢並不理想，宜提防誤闖禁區。

生肖虎：結識各方名人成為您的貴人

農曆11月運勢（國曆12/7～1/4）太歲「將星」月，大環境的事業氛圍將會是活絡的。貴人明顯的現象持續，而家庭運勢也依舊理想。只不過由於健康星並不理想，沒事多喝水，別累過頭了。偏財星氣勢不佳，投資見好便收。男士們宜謹慎面對情緣，爛桃花惹不得。

生肖兔：更努力去實現夢想，成家立業關鍵期

農曆11月運勢（國曆12/7～1/4）紅鸞吉星照拂，再加上「天德」、「福星」併臨，即便出現了不協調的刑剋磁場，這個月依舊是理想的成家立業之月。財利吉星氣勢不佳，謹慎理財，也需要謹慎面對投資事務。有意購買屋宅的自住型買家，本月吉屋可望覓得。

生肖龍：日常生活中多用心思，必定能夠處處如意

農曆11月運勢（國曆12/7～1/4）太歲之月，謹慎行事，因為容易大好大壞。不過對於龍族們而言，多用心思的結果應該是情勢大好，因為「將星」展現神力。職場事業值得加把勁，容易獲得肯定和認同。然而財運方面仍宜提防劫財星的負能量，謹慎理財，見好便收。

生肖蛇：財富與名氣兼具，名利雙收

農曆11月運勢（國曆12/7～1/4）太歲之月，容易出現大好大壞的環境現象。不過由於「食神生財」的現象十分明顯，這是個有機會營造財利的月份。行商買賣與業務行銷值得努力，辛苦有成。情緣方面，男優於女。本月不利嫁娶。健康方面，宜留意天氣的變化。

生肖馬：宜謹慎，事事謹慎再三查核，有助趨吉避凶

農曆11月運勢（國曆12/7～1/4）六沖之月，諸事不宜。太歲之月，大環境容易出現大好大壞的現象，事務的執行安步當車為宜。事業事務更應謹慎以對，新事業的出發避之為宜。情緣運勢，男士們宜掌握「正緣星」的磁場，討個老婆好過年。

生肖羊：宜謹慎，你一定要避開的自以為是

農曆11月運勢（國曆12/7～1/4）「六害星」職事的本月，所有的人事物都有必要謹慎以對。對人謙虛一點，為了化小人為貴人。對事嚴謹一點，同時也堅持一點，是為了避免功虧一簣。接受物件細心一點，是為了避開無謂的臆測。本月財運頗佳，投資求財有利可圖。

生肖猴：職場上累積的實力，將收穫成功的果實。

農曆11月運勢（國曆12/7～1/4）太歲之月，理應不該用事，不過由於本命「將星」照拂，上月的創作和出發能量，在本月可望繼續發酵。雖然「官符星」氣勢明顯，不過只要遵守法規，並請專家審核，該爭取的不用客氣。本月大利成家與購買屋宅，調整風水運勢更佳。

生肖雞：宜謹慎，健康磁場不佳，宜留意天候變化

農曆11月運勢（國曆12/7～1/4）雖然本命「文昌星」職月，不過由於月犯「五鬼星」，再加上不協調的磁場強盛，本月行事不宜操之過急。最重要的是，雞族們需要妥善管理「矛盾」的情節，依照計畫行事是理想的趨吉避凶。健康磁場不佳，宜留意天候變化。

生肖狗：請攜帶一小包粗海鹽化煞增緣

農曆11月運勢（國曆12/7～1/4）太歲之月，同時也是「太歲將星月」，代表大環境職場能量頗為順遂。由於財祿吉星主事，狗族們需要執行的是納財獲利之舉，同時也是為了避開劫財星的厄勢力。月犯「喪門」，探病弔唁之舉，抱持關懷的心，攜帶一小包粗海鹽化煞增緣。

生肖豬：偏財謀利要懂得見好就收

農曆11月運勢（國曆12/7～1/4）太歲之月，將星職事，事業貴人氣勢明顯，瓶頸有望突破。「桃花星」併「太陽」，女士們情緣幸運指數頗高，單身適婚豬族們參加聚會，美麗邂逅值得期待。不過嫁娶之事，本月不宜。謹慎理財，因為劫財星氣盛，投資求財見好便收。

本文節錄：【2020鼠年開財運賺大錢】一書

2020年末12生肖運勢大解析，專家示警：屬雞者需注意健康。（2020鼠年開財運賺大錢／時報出版提供）

(中時新聞網)