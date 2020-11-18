【現場直播】 F-16戰機失聯4機11艦搜救飛官蔣正志最新進度

空軍司令部晚間記者會說明F-16戰機花蓮外海失聯最新搜救進度，根據其他戰機飛行員回報以及戰機飛行紀錄資料顯示，失事戰機在18:06:07的飛行高度為7000呎，在18:06:27顯示為0呎。也就是在20秒內加速下墜7000呎。

根據空中3號機鎖定失事蔣正志上校戰機的飛行紀錄資料顯示：

18:06:07 高度7000呎 速度310浬 航向100度

18:06:21 高度4000呎 速度390浬 航向060度

18:06:27 高度0呎 速度500浬 航向080度。

空軍司令熊厚基上將今晚主持1117專案記者會，說明編號6672的F-16A戰機昨晚於花蓮夜航訓練失事的調查摘要，熊厚基說，初步調查機械故障可能性低，不排除空間迷向的可能，依天氣測報資料，該批飛行員描述事發當時天氣，飛行錄音抄件等事證，當時操作環境為黑夜，飛機進雲並於雲中操作轉彎，不排除產生錯覺導致空間迷向。

(中時新聞網)