水情吃緊，鼓勵善用地下水，桃園市盤點全市65口抗旱水井，由環保局採樣檢測，18日結果出爐，僅2口不合格，不建議當產業及民生用水使用，其餘63口可當民生或緊急用水，市府將持續規畫在人口稠密區的大型公園增設抗旱水井，為抗旱妥善準備。

環保局副局長陳增祥18日在抗旱會議中表示，環保局已於10月26日及27日完成市內65口抗旱水井採樣作業，其中有24口符合地下水管制項目，也未檢出大腸桿菌群，可當非飲用的民生次級用水，如景觀澆灌、沖洗馬桶、沖洗地面等。

桃園市環保局採樣檢測全市65口抗旱水井，僅2口不合格，其餘63口可當民生或緊急用水。（環保局提供／蔡依珍桃園傳真）

另有39口因有檢出部分管制項目，可當緊急用水使用，其餘2口因揮發性有機物（VOC）超過地下水監測標準，不建議當產業或民生用水，後續將視檢測結果，公告周知分為不同用途使用。

市府也積極在人口稠密地區的大型公園內增設抗旱水井，經發局長郭裕信表示，已與水務局、養工處研議，考量桃園區及中壢區人口密集程度及區位條件等因素，尋覓適宜新增水井的大型公園，後續將推動設置。

副市長李憲明表示，地下水豐沛可以善加利用，不然也是慢慢流向海底，指示局處將埤塘和水井的報告提供給用水單位或自來水公司評估，並以埤塘反向送水為例，讓水資源發揮最大效益。

(中時 )