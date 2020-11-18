空軍第五聯隊26作戰隊隊長蔣正志上校17日傍晚駕駛1架F-16單座戰機進行夜間飛行訓練任務時，在起飛2分鐘後，約在花蓮北面8海浬處突然從雷達光點上消失，有資深飛官表示，如果排除機械故障，就有可能是發生「雲中錯覺」，才會連求救都來不及，根據最新記者會報告，蔣正志上校疑似空間迷向，從7000呎時速310海浬，瞬間到0呎500海浬墜海。

空軍總司令熊厚基表示，戰機機械故障可能性低，不排除空間迷向可能。另外海軍錦江艦已經接收到求生定位設備發出的訊號，持續搜救失聯飛官蔣正志。

空軍五聯隊長少將謝日升表示，17日執行夜航訓練的共有4架，蔣正志駕駛2號機，僚機起飛後，雷達就沒有看到F-16，光點最後消失高度粗估6000呎以上，失聯方位約在花蓮機場東北面8海哩，在空軍塔台均未聽聞任何無線電呼叫，雷達亦無顯示。根據軍方初步調查資料，17日晚間6時，空中小雨，飛行員報告2000呎疏雲，4000呎至7000呎密雲，以上可目視。

(中時新聞網)