新冠疫情在歐美地區大反撲，確診個案一再創紀錄，企業員工及學校學生必須嚴守留在家裡工作或就學，跨國企業IBM為便利在家學習的學生，今年五月推出Open P-TECH免費數位學習平台，該公司最新統計，登錄使用人數已超過13萬人，自主學習者和教育老師們紛紛加入Open P-TECH學習熱潮。

疫情改變許多事情，數位轉型成為首要，就業形態朝向「新領」，需同時具備科學、技術、工程和數學（STEM）相關的技能，IBM表示，社會結構、就業市場近年來一直在改變，企業對於需要的人才也不斷更新，新冠疫情讓變化的趨勢加快，2011年推出的P-TECH教育（Pathways in Technology Early College High School），在疫情期間因應社交隔離需求，部份課程移到網路平台，把學習資源免費開放給所有人註冊使用，受到各國實際的重視。

全球已有28個國家／地區共 240所學校推行P-TECH教學模式，學生總數達15萬人，業界合作夥伴多達600家，台灣目前有四所學校、六個科系、36家企業參與，包括友達光電、和碩聯合科技、群光電子、友嘉集團、上銀科技和瑞助營造等各產業領導廠商，和GLOBALFOUNDRIES、Volkswagen、Thomson Reuters等全球知名企業同台。

台灣IBM總經理高璐華表示，Open P-TECH線上學習平台導入IBM全球經驗及技術，讓所有自主學習者一站式免費取得最先進的科技知識和應用，都能取得數位徽章累積自己的學習路徑和數位實力，為未來的新領職涯做好準備。

目前上線Open P-TECH平台的學習課程適合14～20歲學生，在既有的學科之外，依據自己的興趣和未來的職涯發展目標，取得新興科技及職場軟實力的數位徽章，讓不同專業領域的學生，都可以結合先進科技知識與技能，進行跨界整合與學以致用，為自己的未來發展開拓更寬廣的道路。

(工商 )