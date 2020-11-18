勞動部職安署應用無人機實施營造業勞動檢查，近期將於北中南區營造工地進行實務驗證，未來將可延伸巡檢視角與涵蓋範圍，擴大科技勞動檢查量能。

職安署鄒子廉署長表示，世界先進國家都正運用無人機、機器人等新科技擴大安衛檢查與保護勞工安全，以因應新興產業帶來的危害，例如英國運用無人機實施離岸風機的扇葉與機體完整性檢查，對營造工作人員是否按規定使用防墜器具，也可透過無人機影像判讀實施檢查，美國及其他國家也有類似作法。未來無人機能夠搭載更多樣、更精密的感應與影像元件，滯空能力與控制性能提升，將有更多應用領域及發展。

職安署表示，運用無人機實施營造工地安全管理，具有機動性與超視距飛行，突破營造工地現場之空間與高度限制，可在營造工地各點、線、面逐次進行多角度環繞巡檢與工程安全管理，取代傳統人力耗時長、勞動量大，解決人員無法到達作業現場之不便，藉由無人機攝像判讀施工人員是否正確佩戴安全裝備及所處位置或作業行為是否安全，未來將可擴大勞動檢查量能，亦期許營造產業共同推動無人機科技化安全管理，並運用各項智慧化工具及創新策略達到降災績效目標

(工商 )