因應氣候暖化、經濟成長所帶來的用電挑戰，為了找出兼具維持供電穩定與友善環境解方，工研院舉辦「電力承載順序暨能源效率管理研討會」，邀請產學研專家分享，如何透過電力承載順序新思維，建立電力使用優先次序，同時輔以需求面管理與能源管理系統，譬如說，以臺灣現階段環境，可以三大關鍵要素為考量，將每度電運用到極致，革新傳統電力不足就要蓋新電力機組的舊思維，創造經濟與環保之雙贏局面。

工研院院長劉文雄表示，所謂電力承載順序指的是當電力系統面對用電量攀升以及負載端多樣的需求時，要尋求解決辦法的優先次序，主要以三大關鍵要素為考量，第一，聰明用電，藉由節約能源、需量反應等需求面管理，把每度電用到極致；第二，發展綠能，運用太陽、風力等天然資源，提高再生能源占比，減少對進口能源的依賴度；第三，降低碳排，把環境因素當成電力資源使用重要參考依據，以跟上國際減碳腳步，共同對抗氣候暖化。

透過這三大關鍵規劃電力資源優先次序，解決用電需求，避免新建發電機組、延遲或降低輸配線設施投資等成本，並落實減碳政策。這次研討會除了分享電力承載順序思維，也展現節約能源、需量反應等電力承載順序所優先考量的電力資源之作法，希望強化產業電力管理機制與需求面管理參與度，共同攜手為臺灣永續未來努力。

工研院電網管理與現代化策略辦公室主任劉志文指出，再生能源不只是未來重要電力資源，更是臺灣產業維持國際競爭力必須要走的路，Apple、Google等國際大廠紛紛加入全球再生能源倡議組識（RE100），承諾未來將100％使用綠電，身為供應鏈一環的臺灣產業對於綠電需求大增，為了滿足綠電需求，政府積極推動離岸風電、太陽能產業發展，另外，綠電交易經過多年醞釀，也在今年開花結果，國內第一波綠電交易案在今年5月完成，這次共有13家業者一起完成，預估年度綠電總交易量超過1.1億度以上；今年年底前也會有第二波的綠電交易，交易規模也將超過第一波。可預見未來用戶會有越來越多的綠電需求，讓綠電產業蓬勃發展。

臺灣能源技術服務產業發展協會榮譽理事長楊正光表示，臺灣地狹人稠，想要建設新電力機組來滿足用電需求並不容易，這時需求面管理成為減緩尖峰用電壓力的重要手段，而能源技術服務業（Energy Services Company，ESCO）不但是需求面管理重要做法之一，也呼應電力承載順序妥善運用電力資源的精神，透過提高能源效率等節能方式，幫助產業省下龐大電費，不僅助企業降低成本，還能節能減碳，一舉兩得，目前已導入飯店、科技業、商辦大樓，其中，更幫助一家內湖科學園區的大樓，導入第二年就省下逾50萬元電費，效果顯著。

臺灣科學工業園區科學工業同業公會水電氣供應委員會顧問楊水定指出，近年來臺灣產業日益蓬勃發展，在經濟成長驅動以及極端氣候的影響下，導致用電需求逐年提高，以2019年來看，國內產業用電佔比已達五成以上，而政府推動的能源轉型讓大量非傳統基載型的再生能源逐步的加入供電行列，對於供電系統帶來挑戰。供電穩定除了從供電端著手，身為用戶端其實也能有所貢獻，電力承載順序就是很好的辦法，可協助用戶端盤點能夠運用的電力資源，比如參與需量反應、提升用電效率、進行削峰填谷或啟動緊急備載電力等，協同供電端共同努力來維持量足質優的穩定供電，在能源永續的大環境下創造雙贏。

工研院綠能與環境研究所技術總監鄭儀誠指出，能源管理系統利用資通訊技術以達成節能管理之技術，有效降低能源耗損，從需求面減少用電，讓用電端也能為供電穩定盡份心力。隨著工業4.0和人工智慧的議題興起，國內產業對新技術導入的接收度大幅提高，包含能源管理系統的建置與應用，進而促進一些系統服務商與資訊設備商也相應提出一些能源管理解決方案，採用能源可視化與單耗管理等節能手段，已經是基本的節能顯學。 另外，工研院也開發出iAuto能源管理系統，是專為中小企業工廠進入工業4.0所設計的利具，具有整合與自動化、降低營運成本、減少設備異常、低成本快速回收等特性，以資料蒐集與監控系統（Supervisory Control And Data Acquisition，SCADA）為基礎，結合人工智慧開發優化與控制演算法，延伸出廠務節能、預防保養與製程優化等功能項目，協助業者提升能源生產力、降低能耗或單位產品能源耗量。

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