台南新市區農會推廣毛豆產業，於三里活動中心旁栽種兩分地毛豆，除了於毛豆節產業文化活動中讓民眾體驗採毛豆，最近毛豆又陸續成熟，18日上午農會再邀新市國小師生、農會家政班員、青農及民眾超過200人一起採毛豆，讓大家帶回去加菜。

新市區農會四健會為了讓國小的學生體驗採摘毛豆的過程，落實食農教育，18日上午邀請新市國小110位師生，由校長李智賢親自領軍，到毛豆田採摘毛豆。

台南新市區農會邀新市國小師生、農會家政班員、青農及民眾超過200人一起採毛豆。（台南新市區農會提供／劉秀芬台南傳真）

李同學表示，從來沒採過毛豆，這樣的體驗課程非常好，雖然從學校走到毛豆田需要一段路程，但採了一大袋的毛豆非常開心，要帶回家後給媽媽煮，替自己加菜。

另外農會也邀請家政班員、青農會員，加上有些民眾自己帶著小朋友前來，現場齊聚超過200人快樂採毛豆。

新市區農會總幹事李美嬅說，毛豆是農會力推的新市農特產，希望透過採摘體驗活動，讓小朋友及民眾與毛豆零距離的接觸，對毛豆有深入的認識，化身成毛豆行銷的小尖兵，一起推廣新市毛豆產業。

(中時 )