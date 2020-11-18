中華民國解癮戒毒協會經新北市有機運銷合作社引薦與坪林區當地有機茶農，透過跨界合作計畫，推廣有機栽種的「翡翠樹蛙茶」，共同打造無毒家園，18日在新北市坪林區民眾服務社進行「翡翠樹蛙茶跨界合作 共築無毒家園」發表會，期透過跨界合作計畫，推廣有機栽種的「翡翠樹蛙茶」，共同打造無毒家園。

有百年種茶歷史的坪林，位在供應大台北用水的翡翠水庫上游集水區，同時也是臺灣特有種—翡翠樹蛙的棲息地，但是，在翡翠水庫附近茶園使用農藥，可能造成水庫優氧化及汙染問題，因此為了保護水源地的純淨及居民飲用水的安全，新北市坪林區「有機茶園」的開展是重要的方式。

戒毒協會長年推動淨化人心的解癮戒毒任務，機緣巧合在新北市政府支持下，與有限責任新北市有機運銷合作社共同合作打造「翡翠樹蛙茶」有機茶新品牌，推廣有機栽種的「翡翠樹蛙茶」，透過有機栽培茶葉的友善耕作，修復慣行農法傷害的土地，維護茶農與喝茶者的健康、大台北600萬居民的用水安全，同時守護了翡翠樹蛙的家園，讓嘹亮蛙鳴響徹這片土地。

戒毒協會也邀請社會大眾一起選擇無毒的生活方式，一同愛惜自己、尊重生命、愛護土地。因此凡是以線上「信用卡定期定額捐款」方式支持戒毒協會的善心朋友，只要每月捐款達500元以上且連續達3個月，將會致贈「翡翠樹蛙茶」一包，作為回饋感謝禮。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )