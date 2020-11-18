中職在11日公布今年球季結束後符合自由球員（FA）資格的選手名單，共有24人，其中5人仍有複數年合約，實際可行使FA權利者19人。而富邦悍將捕手林宥穎在17日宣告行使FA權利，同隊投手賴鴻誠也在今（18）日跟進。按規定，球員最遲須在20日前向球團以書面表達，球團則於21日下午4點前通知聯盟。

中信兄弟39歲老將用思齊今天參加台彩威力盃少棒賽記者會後表示，已確定要行使自由球員權利，他表示，經過考量沒有理由不行使FA，不過此舉目的則是為了能夠留在球隊。

周董的考量有其道理，由於味全龍將在25日進行第2次擴編選秀，可在各隊18人保護名單外挑1名選手，並支付各球團750萬元權利金，各隊則要在今天（含）前交出18人保護名單給聯盟。另據中職規章，自由球員轉隊費為該年度薪資總額的125％，或年薪75％加1名補償選手。換句話說，月薪如果逾50萬，轉隊費就會超過750萬。

對味全龍隊來說，透過FA交易獲得高薪球員並不划算，因此像周董這樣取得FA資格的球員若 宣布行使權利，各球團就可把18人名單用在更須保護的選手或年輕有潛力的球員。因此周董說，決定行使FA資格前已知會球團，他認為這樣對球隊反而是利多；在他行使FA之後，球隊在18人名單上也將更有運用空間。

(中時 )