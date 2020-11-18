蔡英文總統在民進黨中常會提醒，新式數位身分識別證New eID如果在民眾覺得不安全的情況下，硬要上架「不太好」，外界關注是否會影響內政部明年元月起試辦及全面換發的時程，對此，內政部晚間表示，暫不回應。

內政部10月間已確定新式數位身分證明年7月要全面換發。部長徐國勇日前在立法院也表示，明年元月起，將擇定澎湖縣、新竹市，以及新北市部分地區進行試辦。據估計，約有80萬人可先拿到New eID。

針對蔡總統最新指示，希望New eID不要硬上架，「不是找幾個駭客來測試一下就沒事」。內政部僅以簡短的兩行字回應，說「對於數位身分證的推動，內政部會持續聆聽各界的意見，外界所關心的資安議題，政府也會特別重視，持續的聆聽與溝通」。

對於明年元月試辦及7月全面換發的時程是否受影響，內政部沒有回應。行政院則說，換發New eID案，內政部尚未送到行政院，相關問題將由內政部先回應。

(中時 )