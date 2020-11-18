美國性感男星喬治克隆尼(George Clooney)可說是越老越帥的代表。近期影視作品較少的他，話題可不少；先前傳出他曾贈送好友每人100萬美元(約台幣2877萬)，感謝朋友對他的支持。日前好友受訪問時，也證實了這個傳聞。

根據《BBC》報導，一位與喬治克隆尼較為親近的好友在新聞中證實，喬治克隆尼在2013年時，真的做了這件事。當時一大群好友到克隆尼家吃飯，桌子旁放了皮箱，克隆尼則感性的說：「我剛來洛杉磯的時候，曾經睡在你們的沙發上。我很幸運能擁有你們這群朋友，沒有你們，就沒有現在的我。」

大家打開皮箱時，發現每個皮箱裡都放有100萬美元，這些皮箱一共有14個。當時克隆尼不許任何人拒絕這100萬美元；許多人選擇選這100萬捐出作慈善用途。

結束黃金單身漢的生活，現在喬治克隆尼擁有妻子、女兒、家庭，現在的他身價上億，但卻不忘當時曾經幫助過他的朋友，更在多年後以實際行動感謝他們，實在相當不容易。

(中時新聞網)