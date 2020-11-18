施施／綜合報導

美媒踢爆，北韓最高領導人金正恩同父異母胞兄金正男2017年在馬來西亞遇刺身亡後，他的長子金韓松、遺孀、女兒等人透過反朝組織協助，從澳門入境台灣後，在桃園國際機場停留30小時，之後搭機前往荷蘭。他們原計畫在當地申請難民，結果遭到美國中央情報局（CIA）人員帶走，從此下落不明。

北韓異議組織「自由朝鮮」（Free Joseon，前身為千里馬民防，Cheollima Civil Defense）領袖亞德里安•洪昌（Adrian Hong Chang）日前接受美籍韓裔作家金淑姬（Suki Kim，音譯）專訪，相關報導刊登在美國《紐約客》雜誌上。洪昌透露，金韓松一家3口在桃園機場停留期間，一度遭到航空公司禁止登機，之後CIA官員介入，他們才登機飛往荷蘭。

洪昌回憶，金正男在吉隆坡機場遇害翌日（2017年2月14日），他接到人在澳門的金韓松來電，請求他協助他們一家人逃走。15日上午，自由朝鮮緊急派出工作人員，和金韓松一家在桃機碰面。洪昌告訴金韓松，有1個國家願意提供庇護，並讓他們先前往阿姆斯特丹。

金韓松一家登機時遭到拒絕，航空公司人員還告訴自由朝鮮工作人員，「你們絕對知道他們為什麼不能登機」。此時2名CIA官員出現，要求與金韓松對話，之後其中1名官員與金家3人一起登機，前往荷蘭。金韓松到達阿姆斯特丹後，向洪昌透露希望向荷蘭申請庇護，洪昌派出律師前往金韓松的旅館，但他們已經消失無蹤。金淑姬引述多位知情人士說法表示，CIA自稱他們帶走了金韓松一家人。

洪昌透露，他與金韓松是於2013年經介紹認識，當時18歲的金韓松腳踏名牌球鞋，表示他聽過洪昌推動的反朝工作，此後2人一直保持聯繫。洪昌說，「我沒看過這麼有錢的年輕人，金正男顯然累積了大筆財富」。

金正男遇害後，金韓松發現，原本家門外駐守的澳門警察突然全都消失了，於是他打電話給洪昌，說他和媽媽、妹妹必須立刻離開澳門。由於金韓松身為金氏王朝長孫，不論落入誰的手裡，都很有利用價值。

現年36歲的洪昌則出身傳教士家庭，擁有墨西哥國籍和美國居留權。畢業於耶魯大學歷史系的他因參加1場北韓人權研討會，開始推動北韓民主化。他表示，讓金韓松落入CIA之手是他人生的第2大錯誤，第1大錯是他2006年協助6名脫北者出境時，在中國失風被捕。洪昌還曾與美國政府部門合作，協助強人格達費垮台後的利比亞成立政府。

(中時 )