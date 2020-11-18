空軍花蓮五聯隊第26作戰隊F-16戰機，昨(17日)晚間起飛後突然消失在距離花蓮基地北方外海8海浬處，飛官上校蔣正志至今仍下落不明，且無求生訊號，軍方及海巡動員大批機艦搜尋仍無訊息，由於當地海深且海流強勁，根據最新記者會說明，目前海軍錦江艦已經接收到求生定位設備發出的訊號，持續搜救失聯飛官蔣正志。

空軍記者會上表示，會持續全力搜救不放棄任何希望，目前第一要務為人員搜救，本軍不放棄任何希望，迄今已派遣空中16批16架次及海上艦艇24艘次，目前海軍錦江級艦已於今日0903時接收疑似信標訊號，刻集中兵力加強搜索。

軍方根據昨(17日)晚F-16的雷達消失點，軍方今天白天採取方塊式縱橫並行，以九宮格方式從花蓮七星潭外海一路往北推至三棧溪口及立霧溪口。甚至擴大到清水斷崖和仁外海，由艦艇分別由南向北、由西向東來回不間斷搜索。另外空中還有海鷗直升機與空勤總隊直升機也加入。

(中時新聞網)