國民黨率國內政黨之先，昨天風光成立電商中心，[email protected]商城甫推出 24小時，就受到熱烈歡迎，不僅粉絲數成長多達22％，一夜增加 3000人，「ROC Forever」系列商品更是湧入上百筆訂單，營業額突破15萬元，顯示支持者對國民黨的熱情與支持。

國民黨青年部主任兼電商中心執行長陳冠安表示，非常感謝所有的支持者，在這麼短的時間裡就展現對黨理念的支持，國民黨雖然在今年遭逢重大政治挫折，然而在支持者不離不棄的陪伴下，已度過最黑暗的時刻。

陳冠安說，如同黨主席江啟臣所說，這不是募款，而是募集人心，因此買氣就是人氣，從營銷的火熱程度來看，顯示國民黨的人氣相當旺，如果從目前的銷售成績來看，月營業額可望達到300萬元、年營業額則為3000萬元。

不過陳冠安也指出，數字都不是重點，重要的是黨與支持者的連結，透過電商平台來聯繫，就如同小額捐款一樣，最難能可貴的是支持者的心意，因此黨絕對不能辜負每一位支持者在艱難時刻的相助，所有的材質與細節，甚至是包裝和標籤，都非常用心的投入，希望讓每一位支持者都穿上之後都能感到驕傲，願意打卡上傳到社群媒體，成為最亮眼的行銷員。

陳冠安指出，目前每份訂單的平均消費在1000元左右，因此一天就到 15萬元，其實是很驚人的數字，因此青年部決定，從電商中心成立到黨慶前的訂單，將會抽出100位幸運兒，致贈絕版小禮品，以表達對這些率先相助的夥伴們一點感謝之情。

陳冠安也表示，目前電商中心還在試營運階段，未來除新產品開發外，也會逐步開放海外物流寄送的服務，希望讓海外的同志們也能訂購，與黨同在。陳冠安也提醒，這次RC FOREVER的三項文創小物是限量商品，售完就會斷貨，所以心動不如行動，要買真的要趕快。

(中時 )