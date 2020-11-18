美國大選不確定性降低，尤其疫苗研發利多，激勵美股、新興市場等全球多地股市屢有創新高，但全球大規模接種仍需時間，且近期美歐疫情增溫，再收緊防疫限制措施，所幸全球央行維持寬鬆政策環境不變，以亞洲為主的新興市場經濟復甦動能強韌，建議維持樂觀態度及保有風險意識，迎向後疫情時代，可採取股債兼備，同時涵蓋美股與新興市場的多元策略，掌握投資契機。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人伽坦．賽加爾表示，過去四年干擾新興市場走勢一大變數為中美緊張關係與貿易關稅政策，未來美國拜登主政下，即便民主與共和兩黨對於制衡大陸的立場一致，但可能較不傾向使用川普單邊、加徵關稅的貿易政策，中美貿易衝突有望降溫預期有利整體新興市場風險偏好回升。

伽坦．賽加爾指出，亞洲尤其東北亞國家在疫情控制上成效較為顯著，經濟重啟與復甦步伐為全球最具優勢區域，亞洲企業在引領全球新經濟發展的道路上亦具有舉足輕重地位，同時面臨新冠肺炎疫情衝擊也展現極佳韌性，創造高度投資價值。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾認為，美國大選結果顯示選票分化，參議院共和黨、民主黨席次各半，市場藍色浪潮對科技產業可能帶來的政策擔憂將淡化，關注基礎建設法案的構想，預期任何基礎建設法案都將包含大量的科技、寬頻及5G基礎建設。

葛蘭．包爾持續看好科技股，主因推動科技產業的真正原因是數位轉型，目前仍處於從類比至數位的初期階段，且這個趨勢正擴散到科技以外的產業，科技身為變革推動者的角色將在未來十年持續增長。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪．柯弗強調，儘管波灣國家為融通財政赤字而導致發債供給將增加，但也不乏需求支撐，因為該區為新興市場中重要且高品質債的一環。且在全球美元低利率環境下，預期資金將持續流往新興國家外債市場，隨著該區政策環境改善、低違約率以及國際投資人興趣提高，有利波灣債市長期發展。

(工商 )