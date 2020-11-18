新冠肺炎疫苗研發進展利多鼓舞，基金經理人對市場樂觀程度來到近二年來最高水準，美銀美林認為已接近極端牛市的情境，11月經理人調查顯示，91％經理人預期未來12個月經濟會好轉，經濟成長預期攀升至20年高點。

投顧業者指出，美銀美林的調查結果，有66％經理人認為全球經濟處於週期早期階段而非衰退，樂觀程度反應在資產配置上，對股市配置比重淨加碼幅度攀升至46％、為2018年1月以來最高水準，現金持有比重下滑至4.1％，為2015年4月以來最低水準，作多科技股仍是參與度最高的交易，其次是作空銀行股與作多公司債。

區域股市部分，投顧業者說明，調查結果顯示，新興市場為最受經理人青睞區域，加碼新興市場股票的經理人擴大至淨36％，表示新興市場貨幣遭低估的比重創新高水準，加碼美國股票的經理人上升至23％，加碼歐元區股票明顯下滑僅18％。市場風格部分，預計價值股表現將超過成長股的比例淨值為24％，為2019年2月以來新高水準。

投顧業者認為，雖然第二輪新冠肺炎疫情仍是最大尾端風險，但這次調查結果，經理人預期至2021年1月中旬，可靠的疫苗將問世，較前一個月的預期2月中旬有所提前。

(工商 )