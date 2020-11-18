繼上週入選2020年道瓊永續指數、「世界指數」及「新興市場指數」成分股之後，中信金控18日指出，共拿下財團法人台灣永續能源研究基金會主辦的「2020第十三屆台灣企業永續獎」九項殊榮，不僅獲獎數創新高，亦首度入選「十大永續典範企業」，總統蔡英文親自蒞臨頒獎，中國信託金控總經理吳一揆代表受獎。

中信金控積極致力完善ESG各面向績效，除入選本屆服務業組「十大永續典範企業」、唯一連續10年獲頒「企業永續報告獎」金融及保險業白金獎外，亦拿下兩座「創新成長獎」、勇奪「人才發展獎」、「創意溝通獎」等卓越案例獎項；金控子公司台灣人壽及中國信託慈善基金會、中國信託文教基金會同時榮獲「社會共融獎」。

中信金控表示，中國信託長期推動公益，獲得三項「社會共融獎」肯定。台灣人壽連續四年支持史丹福設計競賽亞洲區大賽，透過設計競賽，推動「青銀共創」，創造跨世代合作平臺，讓臺灣高齡思維接軌國際，獲頒「社會共融獎」殊榮，由台灣人壽資深副總經理葉栢宏代表受獎。

中國信託慈善基金會發起「點燃生命之火」全民愛心募款運動，發展具在地特色的「臺灣夢」計畫，改善偏鄉學童的教育和生活環境，幫助他們敢夢、築夢。中國信託文教基金會則以「夢想+圓夢工程」攜手藝術導師扎根偏鄉藝文教育，幫助學子開啟視野，站上圓夢舞臺榮獲肯定。

身為亞洲領先金融機構之一，中信金控呼應聯合國永續發展目標（SDGs）具體實踐ESG作為，獲頒服務業組「十大永續典範企業」。中信金控今年3月設立企業永續辦公室，直隸金控總經理；4月簽署支持「氣候相關財務揭露建議」（TCFD），建立氣候變遷風險評估程序與管理機制，在營運決策過程中融入氣候風險與機會；6月將企業永續委員會提升為董事會功能性委員會，由獨立董事擔任召集人，強化董事會於永續相關議題的監督管理職能。社會面則從慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益扎根，實際參與並推動各項方案。

面對數位金融時代，中國信託於線上服務導入「人機協作」機制，讓真人指導機器修改方向、機器減少真人工作負擔，有效提升客戶感受，獲「創意溝通獎」肯定；同時，透過人工智慧科技布建「中信腦」、建立LINE Pay卡點數生態圈拿下兩項「創新成長獎」。人才是金融業重要資產，中信金控運用大數據，掌握未來人力需求，導入全球線上訓練系統並促進產學交流，培育國際金融人才，榮獲「人才發展獎」。

中信金控指出，中信金積極亦加入國際倡議，與全球永續金融發展趨勢接軌，2020年4月簽署支持TCFD，積極回應氣候變遷議題；10月簽署加入「碳會計金融合作夥伴關係」（PCAF），成為臺灣首家加入「PCAF」的金融機構。金控子公司中國信託銀行2019年簽署赤道原則（EPs）、自願遵循聯合國「責任銀行原則」（PRB），子公司台灣人壽亦在2019年導入「責任投資原則」（PRI）和「永續保險原則」（PSI），今年7月公布金融同業中第一本經確信的PRI報告書，並規劃2020年底前公布PSI報告書，期以實際作為發揮金融影響力。

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