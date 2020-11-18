台新夢想家董事長張承中之前透露，「阿美戰士」楊敬敏在P. LEAGUE+元年球季開打前瘦了9公斤，要以更好的狀態面對接下來的挑戰，今天球隊季前記者會上，楊敬敏也被問到減重方式及原因，他也一一解釋。

楊敬敏表示，之前在大陸CBA討生活時，為了增加身體對抗性， 讓身體更厚實刻意增重，因此體重維持在100公斤左右，回到台灣後感覺不用這樣的體重，加上年紀比較大要好好維持狀態，從3月底開始執行減重計畫，「還有另一個原因，就是聯盟年輕球員很多，除了田壘、林志傑我們這批的，接下來隊友大多小我6、7歲，還有些球員小了一輪，想要打贏得先跑贏他們，搞不好對手還會被一個37歲的球員跟著身邊嚇一跳。」

大家好奇楊敬敏減重方式，他解釋：「就是戒糖、不吃宵夜、油炸食物，喝無糖飲料、以地瓜、南瓜等優質澱粉取代，現在幾乎不碰白飯，就連和朋友的聚餐次數也要減少，從過去一周一次變成一個月一次，剛開始確實會覺得很虐待自己，但管理身材是運動員該做的，也因為瘦身體力變更好。」

楊敬敏補充，目前體重在92.6公斤左右，而他的減重計畫還沒停歇，直到球季開打前，還想再瘦2公斤。

(中時 )