運9通信對抗機。國防部提供

空軍傍晚發布，共軍今3架進我西南防空識別區，運9通信對抗機1架次，運8反潛機1架次，運8遠干機1架次，今天進入我西南防空識別區，我空軍應處作為，包括派遣空中巡邏兵力應對，同時廣播驅離，防空飛彈追監。

(中時 )