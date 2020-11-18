國防部證實：共機今3架進我西南空域 20:172020/11/18 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。國防部提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運9通信對抗機。國防部提供 空軍傍晚發布，共軍今3架進我西南防空識別區，運9通信對抗機1架次，運8反潛機1架次，運8遠干機1架次，今天進入我西南防空識別區，我空軍應處作為，包括派遣空中巡邏兵力應對，同時廣播驅離，防空飛彈追監。 (中時 ) #國防部 #共機 #西南空域 #空軍 #軍機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 F-16失事搜救中 藍綠立委集氣：飛官是無價之寶 軍備再買就有了 08:482020/11/18 政治 張哲平：F-16戰機停飛特檢 IDF接替戰備沒問題 10:012020/11/18 政治 飛官蔣正志駕F-16失蹤 嘉義官舍鄰居難過：他是很好的長官 07:502020/11/18 政治 軍機失事頻傳 蔡適應籲應交公正第三方進行調查 12:512020/11/18 政治 F-16A戰機失聯 鎖定奇萊鼻以北、三棧溪以南海域擴大搜索 10:522020/11/18 政治 F-16戰機失聯 軍方連發新聞稿說明 10:092020/11/18 政治 花蓮F-16失事光點消失處有密雲 憂發生「雲中錯覺」迷向 00:352020/11/18 政治 F-16戰機失聯 飛官蔣正志最後通話曝光 20:592020/11/18 政治 國防部長抵花蓮基地強調「空防戰備不受影響」 12:132020/11/18 政治 張延廷研判 戰機失聯 機械因素可能性高 04:102020/11/18 焦點要聞 政治熱門新聞 韓國瑜生氣了！痛罵NCC委員「七個小矮人」 半小時內超過1.5萬人按讚 - 政治 打臉NCC ？親綠媒體人酸爆民進黨：根本黑社會 - 政治 NCC主委陳耀祥一句出口 彭文正：今天聽到最大笑話 - 政治 才嗆「鳳字難寫」 黃捷一聽最新連署數秒改口 慘遭罷捷總部抓包 - 政治 NCC否決中天換照 蔡衍明怒批：完全就是政治操弄 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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