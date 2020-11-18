390箱私菸藏密艙 入港基隆八斗子遭逮 20:242020/11/18 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市萬里籍「海淯九號」漁船，遭查獲390箱巍旺等自創品牌私菸。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市萬里籍「海淯九號」漁船，遭查獲390箱巍旺等自創品牌私菸。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） 新北市萬里籍「海淯九號」漁船，遭查獲390箱巍旺等自創品牌私菸。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） 新北市萬里籍「海淯九號」漁船，18日進入基隆八斗子漁港時，遭查獲390箱巍旺等自創品牌私菸，價值約1千萬元，警方依違反菸酒管理法移送基隆地方檢察署偵辦。 海巡署偵防分署宜蘭查緝隊與刑事警察局共組專案小組18日會同彰化、高雄查緝隊、第二岸巡隊、基隆及台北查緝隊等單位，17日至八斗子漁港埋伏，在「海淯九號」漁船入港時攔檢，發現密艙藏有巍旺等5種品牌私菸，合計390箱、約20萬包，市價預估1千萬元，警方將王姓船長等6人帶回偵訊，依違反菸酒管理法移送基隆地方檢察署偵辦。 (中時 ) #基隆 #八斗子 #私菸 #查緝 #管理 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 紫光私募債違約 遭降評 04:102020/11/18 全球財經 基隆學校營養午餐禁用萊豬 違者最重解約 20:242020/11/18 生活 往返基隆、台北總塞車 議員盼拓寬高速公路 16:282020/11/17 寶島 丁怡銘「牛肉麵用萊牛」發言失當 挨告涉犯食安法 11:312020/11/16 社會 率眾毆打被害人連老翁也不放過 「狼友會」會長遭逮 17:512020/11/18 社會 員警涉貪判13年落跑 北檢沒收保證金將通緝 08:182020/11/16 社會 基隆10年老舊除濕機自燃 2年6起火災 16:342020/11/18 生活 基隆公車虧損數十億 議員盼重新整合交通系統 16:352020/11/18 生活 準金馬影后曝來台隔離日常 一絲不掛坐窗邊私密部位看光 20:212020/11/16 娛樂 基隆市民活動中心逢雨必漏 爭經費整建 04:102020/11/18 地方新聞 社會熱門新聞 巨乳苗條女賣淫 警抓人看傻：只有F罩杯是真的 - 社會 社會10點檔》酒店經理沒接客讓大哥不開心 他慘吃子彈陳屍包廂 - 社會 嘉義女拔20顆牙返家昏迷亡 高大成揭2關鍵「對醫不利」 - 社會 國小生造句曝光爸爸下體尺寸！女老師害羞：別把秘密說出來 - 社會 女大生肉償房租每月16次 被房東耍著玩跳過週末原因曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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