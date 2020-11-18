新北市萬里籍「海淯九號」漁船，遭查獲390箱巍旺等自創品牌私菸。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

新北市萬里籍「海淯九號」漁船，遭查獲390箱巍旺等自創品牌私菸。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

新北市萬里籍「海淯九號」漁船，18日進入基隆八斗子漁港時，遭查獲390箱巍旺等自創品牌私菸，價值約1千萬元，警方依違反菸酒管理法移送基隆地方檢察署偵辦。

海巡署偵防分署宜蘭查緝隊與刑事警察局共組專案小組18日會同彰化、高雄查緝隊、第二岸巡隊、基隆及台北查緝隊等單位，17日至八斗子漁港埋伏，在「海淯九號」漁船入港時攔檢，發現密艙藏有巍旺等5種品牌私菸，合計390箱、約20萬包，市價預估1千萬元，警方將王姓船長等6人帶回偵訊，依違反菸酒管理法移送基隆地方檢察署偵辦。

(中時 )