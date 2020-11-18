古曜威、林芯儀、「勵齊女孩」團員白白與吉拿等人18日出席紅心字會公益活動，古曜威特地帶來日前拍攝新歌〈我們都心軟〉微電影的許願盒，當作義賣物，希望粉絲能收到祝福、美夢成真。私下熱愛玩電競遊戲的他，結交許多網友，他透露曾有網友送上要排隊才能購入的電玩的虛擬寶物、裝備等，價值數千元。

古曜威收到禮物後，自豪表示玩遊戲時會多幫大家打怪，他每天最多可以花逾8小時打電動，也與遇到過網紅滴妹、展榮、展瑞等，被林芯儀笑虧：「你是想培養自己當職業選手？」他笑回：「有時候玩殺人對戰太刺激，會不想結束。」單身2年多的古曜威，認為戀愛就順其自然、急不來，近來身邊也沒有曖昧對象，以工作為重，「不會突然覺得孤單，平常有很多好朋友一起出去玩」，盼未來另一半擁共同興趣，能一起打線上遊戲。

對於2020年將結束，古曜威、林芯儀期許新的一年，疫情能趕緊受到控制，古曜威說：「好想出國。」林芯儀現與德國男友遠距離熱戀中，她笑表示疫情穩定後，一定要立刻見面。談到網友，林芯儀透露有一位維繫14年的筆友，表示當年在網路聊天室一起聊音樂相識，對方是在美國讀書的台灣人，後來也回台結婚生子，2人當年有曖昧？她澄清：「沒有，不會來電的就是不會。」

古曜威出席公益活動。（吳松翰攝）

(中時 )