基隆市政府因應美豬開放進口，要求各校12月1日前修正營養午餐契約，明定肉品與蛋品一律使用國產食材具CAS驗標章或生產追溯標章，落實學童午餐食品安全。

市府表示，已函文要求各級學校修正契約條文，並於12月1日前完成，私立國中小及幼兒園也比照辦理，將採中央午餐契約範本建議，「未使用國產肉品蛋品記15至20點」、「廠商混充、冒用國產食材標章情形記15至20點」，累計20點除罰款外，將終止契約。

除了契約修訂外，市府更增加事前防範機制，增購萊克多巴胺快篩試劑，指導學校午餐管理人員兩周抽檢一次進行把關，並拍照、透過紙本紀錄留存，擬定自2021年1月起進行查核，若事前發現問題食品，將於當日立即更換食材。

針對萊豬議題，市議員藍敏煌18日總質詢時提出，市長林右昌2012年擔任民進黨發言人時，曾說瘦肉精不能進來，現在態度卻大轉彎，要求他向市民道歉，對此，林右昌表示，有錯才需要道歉，當年還未有國際標準，標準出來後民進黨有發表聲明會依循標準，兩部分並沒有扞格。

(中時 )