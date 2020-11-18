華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）專家李維亞（Evans Revere，國務院前助理國務卿）認為，北韓未來幾周可能試射核武或長程飛彈，向總統當選人拜登傳遞「強硬訊息」，強迫美國關注北韓。

拜登上台後，據信面對北韓與其領導人金正恩時，將採取與川普時代截然不同的應對方式，遵循傳統外交手段，透過與大陸、盟友合作，施壓北韓。日前他已與南韓總統文在寅通電話，達成共識，合作解決北韓核武問題。影響所及，美朝峰會恐成絕響。

經濟學人資訊社（EIU）亞洲問題專家阿登瓦拉（Waqas Adenwala）也同意此觀點，稱「北韓時常透過各種飛彈試射保持『相關性』，確保（北韓）議題維持關鍵、優先的外交政策。」

拜登不學川普與金正恩搞哥倆好的關係。2019年北韓批拜登汙辱北韓尊嚴，是一隻「必須被棍棒打死」的「瘋狗」。拜登競選期間也以納粹比擬金正恩，稱對方是一名「惡棍」。

此外，也有一些專家擔心，拜登對於北韓的態度將如歐巴馬時代「過度消極」，這只會導致北韓繼續擴增核武實力。英國智庫皇家聯合研究所（RUSI）研究員瓦里爾（Cristina Varriale）指出，消極態度「沒有真正發揮作用，川普2016年上任時，北韓在核武方面已經達到一定程度的先進水準」。

川普與金正恩曾經互嗆，但陸續在新加坡與河內舉辦了歷史性峰會，建立起「哥倆情」（bromance）。只不過兩國至今仍未達成無核化協議。

(中時 )