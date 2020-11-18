中央疫情指揮中心指揮官陳時中今（18）日表示，由於65歲以上長者及學齡前幼兒等流感高危險族群接種率，已逐步提升至目標接種率八至九成，自12月1日起恢復50至64歲無高風險慢性病的成人接種公費流感疫苗。

陳時中指出，因今年公費流感疫苗民眾接種踴躍，為使65歲以上長者及學齡前幼兒等流感高危險族群優先接種，截至11月17日，公費流感疫苗已接種545.4萬餘劑，且65歲以上長者及學齡前幼兒等主要流感高危險族群接種率，已分別由10月16日的35.6％及24.3％提升至49.3％及44.6％，其中65歲以上長者接種率較去年同期為高，預估相關族群至11月底的接種率分別為51％及48％，接近目標接種率。另外，其他重點族群如醫事人員接種率72.1％，也將近達成目標接種率75％。

陳時中指出，目前扣除校園接種保留的數量，公費流感疫苗仍有約35萬劑，評估截至11月底剩餘疫苗量約20餘萬劑，自12月1日起恢復50至64歲無高風險慢性病的成人接種作業，且12月中旬會再有一批賽諾菲的流感疫苗到貨、約6萬劑，預計應該足夠使用。

(工商 )