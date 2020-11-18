小店家有心綠化節電，卻又怕花大錢，其實有一個簡易分析系統，一直以來懂得使用的店東們從該分析系統獲得節能的實用建議，例如燈具選購等小撇步，達到既省電、又省荷包的多重效益。

經濟部商業司長李鎂透露，該系統名為「商業服務業節能財務分析系統」，是經濟部所建置，只需進入平台網站，提供產業別及使用電器現況，就能自動幫助店家體檢用電情形、試算汰換設備後可省下的費用等等。

今（18日）獲得商業司「商業服務業節能減碳示範廠商」授證的店家，有肯德基、蕃茄村、千葉火鍋、漁拓釣具等33家連鎖品牌及公協會。

「漁拓釣具」代表在活動中表示，經由該分析系統，把全台7間門市共451盞格柵燈全數汰換為LED平板燈，不僅大幅提升店內環境明亮度，一年更省下26萬元可觀的電費。

李鎂表示，節能減碳為世界共同趨勢，服務業以內需型服務業為主，廠商加入一起加入必定能有效降低電量使用與溫室氣體排放量。

(工商 )