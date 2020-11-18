中天新聞台換照案不予通過，國家通訊傳播委員會（NCC）今（18）日召開記者會說明。對此，國民黨立法委員陳玉珍感到十分震驚，直言「政府怎麼可以替我們決定要看什麼」，並痛批這是蔡政府執政的一大污點，恐使中華民國的民主倒退30年。

NCC主委陳耀祥表示，中天新聞台屢次犯規及遭民眾申訴，未能落實新聞專業；2018年評鑑後內控與自律機制失靈；新聞製播遭受不當干擾，違反「中天電視新聞自主公約」；加上所提補充意見與承諾，未能具體說明改善可能性。因此依照規定駁回其申請，不予換照。

對此，陳玉珍今在臉書上表示，此舉是扼殺言論自由，製造寒蟬效應，並忍不住直言，「政府怎麼可以替我們決定要看什麼！！」

陳玉珍指出，真令人不敢相信，蔡政府竟然對不同意見的中天新聞台下重手，這個真的是蔡英文政府執政的一個重大污點！蔡總統將得到一個箝制新聞自由的歷史定位，最後，她更直呼，「中華民國的民主倒退30年」。

網友們也留言表示，「太可惡也太不可思議了，這什麼政府啊」、「太離譜了！居然一言堂治國？」、「美國總統傑佛遜說：如讓我決定，有政府而無報紙，或有報紙而無政府，我會毫不猶豫，選擇後者」、「現在好像回到動員戡亂時期」。

(中時新聞網)