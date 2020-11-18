在等待救援的時間，趙姓男童竟默默地從書包內拿出作業，蹲坐在角落寫功課。(翻攝自人民網)

現代大樓越蓋越高，電梯已逐漸融入民謥的日常生活中，不過公寓大樓的電梯若欠缺保養，發生故障事故後果卻不堪設想。近日有一位13歲的小男童出門上學時遇到電梯故障，沒想到他既不驚也不慌，還拿出書包裡的作業出來寫，淡定的表現令人讚賞。

綜合陸媒報導，事發在近日大陸蘇州工業園區內一處社區，13歲的趙姓男童當時正準備出門上學，卻遇上電梯故障。根據監控畫面，男童進入電梯後發現電梯沒有運行，嘗試多按幾下往下的按鈕，仍然沒有任何反應。他隨即進行大聲呼救，見無人回應，便按下電梯故障緊急按鈕，並成功聯繫上維修人員。

在等待救援的時間，趙姓男童竟默默地從書包內拿出作業，蹲坐在角落寫功課。就這樣過了20分鐘後，男童成功從電梯內被救出，淡定地表現令人稱奇。後來男童在受訪時表示，他當時並不害怕，只是不想要上學遲到，剛好又想到作業還有2道題目沒完成，便拿出來繼續思考。他說道「有兩道計算題之前沒做出來，當時就想再看一下，結果最後做出來了」。

趙姓男童所就讀的蘇州工業園區唯亭學校副校長潘寧表示，男童的表現讓人佩服，不但能淡定面對電梯故障，還能在科學求助當下，同時專注學業，顯示老師與家長的教育是密不可分。未來將繼續加強學生的安全教育，提高孩子的安全意識和自我防護能力。

若不幸遇到電梯故障停止，新北市消防局建議4要點：

(1)被困於電梯時，請按對講機或利用通訊設備與管理員或保養公司聯絡。

(2)請勿嘗試打開電梯內外門，以防止墜落或意外發生。

(3)電梯內非密閉空間，空氣是流通的請勿慌張，靜待救援。

(4)電梯運轉中，突遇火災、水災、地震。請按最近樓層或停止樓層，迅速離開。（預知停電、火災、地震請勿搭乘電梯）

(中時新聞網)