自稱為竹聯幫「中華安樂之友會」會長王啟鑌，指揮手下成員從事暴力犯行，台北地檢署今指揮刑事局拘捕王及手下梅海強、呂承遠3人到案。檢察官訊後，依違反組織犯罪諭令王嫌聲押禁見、呂、梅2人各以20萬元交保。

檢警調查，今年2月間「中華安樂之友會」成員梅海強在北市某酒吧內與數名外籍人士發生口角，梅嫌仗勢幫派勢力，該會會長王啟鑌親率數名手下成員分乘兩部車輛抵達現場，以辣椒水噴灑酒吧老闆，其餘手下成員亦以棍棒、板手等兇器毆打其他被害人成傷。

另於今年10月間，王啟鑌在新北市與一名老翁發生行車糾紛，王嫌竟在馬路中央直接攔停被害人駕駛車輛，表示自己為竹聯幫分子，喝令被害人下車並持棍棒毆打被害人頭部，造成老翁多處挫傷及撕裂傷，老翁受傷後偕妻就診，王嫌竟帶領其手下呂承遠至醫院急診室對老翁夫妻叫囂，並恫嚇2人不得報警。

檢警今同步拘提王嫌3人到案，並搜索王嫌相關處所，查扣手銬、玩具槍、假刑警背心及標誌「狼友會」服幟等證物，全案依涉嫌傷害、恐嚇、聚眾鬥毆與違反組織犯罪條例等罪嫌移請北檢偵辦。

(中時 )