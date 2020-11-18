（23:35更新）

目前道1號北上「紫爆」情形已經減緩，路段皆以回歸正常車流，除「東湖」至「汐止」行車時速60-62公里外，其餘地方為標示暢通的綠色燈號。

新北市政府今天下午進行穿越高速公路的管冪工程，結果造成國道1號路面損壞，正值下班通勤時間，車流嚴重回堵逾15公里，到現在還在塞！維修人員搶修中，最快11點恢復行車順暢。

根據高公局即時路況，目前國道1號北上13公里處「紫爆」，行車時速僅14公里，車流甚至回堵內湖、南港一帶。高公局表示，已要求新北市府立即停工，並檢討後續工法，呼籲用路人小心駕駛及提前改道。

新北市政府今施作汐止同興路穿越高速公路工程，在福德三路施作「管冪推管前保護設施作業」，施工內容包括地質改良、岩栓、水平傾斜儀及高速公路擋土牆補強地梁等項目，不慎造成路面損壞，影響行車。

由於事發時間正好接近下班，許多家住汐止、基隆的民眾準備回家，不料一上高速公路竟動彈不得、抱怨連連。

(中時新聞網)