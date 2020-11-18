無法加入RCEP，經濟部說是因為「一國兩制」關係，今天立委詢問2016年以來有否就此跟中國大陸溝通過？經長王美花坦言只有前總統馬英九時代談過，當時從連絡方式就知道結果，間接承認蔡英文政府任內，並未就RCEP與對岸溝通過。

對前總統馬英九在臉書抨擊，一個經濟部長居然說，加入RCEP會被要求遵守「一國兩制」，充滿意識形態的見解令人擔憂。王美花解釋，自己只是點出碰到的困難點與問題所在。RCEP不能加入有兩大原因，第一個是談到一半不會讓新會員增加，第二是一定要所有會員國同意。

這就碰觸到大陸角色問題，立委賴士葆今天在立法院詢問，2016年至今有否跟中國大陸就加入RCEP洽商？王美花說馬總統時代有洽商，從當時聯絡方式就可以知道，間接回應小英政府時代就未再談。

賴士葆追問，那有無跟RCEP的15國洽商，尤其是RCEP與CPTPP重複的四個國家新加坡、汶萊、越南、馬來西亞？王美花表示有私下有接觸，但過程面臨政治困難點。

對於2016年以後，5年來我們跟哪些國家簽署自由貿易協定？王美花表示，有跟貝里斯、史瓦帝尼簽(ECA，經濟合作協議)。

但賴批評，這兩個國家貿易額小小的，有簽跟沒簽一樣， 無法跟馬英九時代簽署台星、台紐FTA相比。

(中時 )