空軍F16戰機花蓮外海失聯，空軍司令部晚間公布初步調查資料。11月17日晚間，花蓮基地4架F16起飛進行夜間飛行訓練的關鍵通話紀錄曝光。空軍司令熊厚基指出:蔣正志上校駕駛的2號機曾於18:04:51和18:04:54透過無線電回報「TWO tied(鎖定前位機)」，隨後於18:05:47回報「2 Loud And Clear(無線電非常清楚) 」，此後就沒有再講話了。

空軍公布失事戰機通話紀錄抄本。(空軍司令部記者會資料)

以下為空軍公布的2號機飛官蔣正志無線電通聯記錄:

180451 TWO tied(鎖定前位機)

180454 TWO tied(鎖定前位機)

180547 2 Loud And Clear(無線電非常清楚)。

空軍指出，在蔣正志上校發出最後通話紀錄之後，1號長機透過無線電通報「我仍在雲中，出雲後報告」，顯示夜間飛行訓練時戰機是入雲飛行。熊厚基強調：全程空中無線電沒有通報機械異常的紀錄。

而根據空中3號機鎖定失事蔣正志上校戰機的飛行紀錄資料顯示：

18:06:07 高度7000呎 速度310浬 航向100度

18:06:21 高度4000呎 速度390浬 航向060度

18:06:27 高度0呎 速度500浬 航向080度。

顯示戰機於短短20秒內加速下墜7000呎。空軍司令熊厚基表示:戰機於夜航時執行雲中轉彎任務，不排除是空間迷向造成戰機失事。

(中時新聞網)