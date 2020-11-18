電動車大廠特斯拉終於在本周一(16日)納入標普500指數成分股，讓該檔股票周二收漲8.21%，周三盤前仍大漲2.33%，執行長伊隆馬斯克的身價也擠下臉書創辦人祖克柏，成為全球第三大富豪。不過，特斯拉納入標普500指數成分股，卻讓華爾街經理人相當頭痛。

據路透報導，特斯拉今年飆漲超過400%，成為全球市值最大的汽車廠、同時也是最大的電動車廠。不過，一些基金經理人一直在迴避這檔股票，主要是這檔股票估值居高不下，被這些華爾街經理人視為有泡沫化跡象，因此不大多數列入指數基金，有列入特斯拉的指有700多檔，相較之下，嬌生（Johnson & Johnson）這檔股票，則是有超過2100檔基金持有。

但特斯拉進入標普500指數後，情況就不同了，只要有追蹤標普500指數的基金都勢必調整特斯拉的權重，等於是逼這些經理人納入特斯拉到基金裡頭。保德信金融（Prudential Financial）市場策略長Quincy Krosby指出，大多基金經理人會追蹤標普500指數，但現在他們已經無法忽視特斯拉。

資產管理公司Baker Avenue投資策略長King Lip表示，如果特斯拉股價繼續上揚，這些沒有納入特斯拉的基金表現將遜於其他基金。特斯拉將在12月21日進入標普500指數成分股，與4大科技巨頭並肩而行，市值直接躍升全球前10大，像這樣的公司被納入標普500指數是極為罕見的事情。

(中時新聞網)