陳昊森因《刻在你心底的名字》暴紅，並入圍第57屆金馬獎最佳新演員，人氣頗旺，他先前釋出翻唱電影主題曲〈刻在我心底的名字〉MV，在YouTube已突破百萬點閱，對於身為歌手身份，陳昊森期待：「歌手讓我多了一種方式來說故事，我想當一個有生命力的歌手，想用我的故事感動人，想用我的聲音讓你們知道，我會陪著你。」

他從小就喜愛唱歌，透過拍攝電影，首次接觸到專業的錄音室，第一次錄音緊張到全身爆汗，十分投入歌曲當中，甚至一度唱到激動落淚，收工後，前輩告訴他：「拍子還算準，但還有很大的空間努力。」向來對自己要求很高的陳昊森，離開錄音室就坐在機車上，心情難過，但也回想起剛演戲時，也曾無法精準表現出導演的要求，後來才逐漸進步，他下定決心要不斷努力，讓自己表現更好。

而陳昊森日前受邀到校園開唱，學生熱情尖叫，他感動表示，這首歌是電影裡阿漢寫給Birdy的，「但我唱的《刻在》是我送給大家的禮物，未來，我會用歌手以及演員的身分繼續送給大家更多更多禮物，打勾勾。」

(中時 )