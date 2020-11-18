徐若瑄近日演出和監製的電影《孤味》及獻唱電影片尾曲〈別人的〉，獲得好評。她擁正能量形象、亮眼外型，深受廠商喜愛，先前接下台灣電子品牌家電系列產品擔任品牌大使，她現在手上共擁10項代言，據悉，吸金逾5千萬元。她日前拍攝廣告，正在妝髮時，忽然碰上地震，攝影棚內的器材晃動得很厲害，發出巨大聲響，眾人慌張。

不過現場擺放一台價值200萬、全台僅有一台的電視，工作人員除了徐若瑄之餘，也緊盯著這台價值不菲的電視，地震危機解除後，大家打趣表示剛剛現場上演女神和頂級家電的保衛戰。她拍攝時，身穿緊身洋裝，大秀好身材，為呈現完美體態，拍攝一整天期間，她不敢多吃東西，偏偏當天片廠的老闆剛好邀約朋友在棚外烤肉聚會，也熱情邀請她加入，她忍痛婉拒，一聞到香噴噴的烤肉味，苦笑說：「其實我真的忍的很辛苦耶！」

而在拍攝廣告的下午，正式本屆金馬獎公布入圍名單，因為參與演出及監製的《孤味》加入角逐行列，她同步關心入圍情況，陸續得知《孤味》提名「最佳新導演」、「最佳女主角」、「最佳女配角」等6項大獎肯定，她心情激動，卻因為正在拍攝，不能弄壞妝容，強忍淚水，「我真的太開心、太感動了，但真的不敢掉眼淚，拍完廣告好好慶祝。」她親自出席在21日盛大登場的金馬獎頒獎典禮。

徐若瑄接下新代言，日前拍攝廣告大秀好身材。（LG提供）

(中時 )