婁峻碩人氣爆棚，今年共接下5個代言、狂接400場活動，並為台灣彩卷、餅乾鞋、手遊廣告、智慧電車等產品創作主題曲，推估年收入近千萬元。他為最新代言的籃球手遊《極限街籃》寫主題曲〈SHOW ME SOME〉，氣勢更上層樓，但也引來另一派網友反應指他獨特唱腔是「學假abc腔調」、「怪聲怪調唱歌好吵」、「看婁峻碩看到好膩」。

面對網友批評，他樂觀看待，開玩笑說：「很感謝有『乾爹』（廠商）的照顧，所以我更要好好的宣傳！很抱歉讓大家看我看到吐，但聽我的歌聽到會哼，也算有打歌成功吧！哈哈！」希望把今年打拼賺來的錢，投資到明年發專輯及演唱會上。

婁峻碩前陣子因先天性漏斗胸矯正把體內3三支鋼條取出來開刀住院，日前返回工作崗位，報復式復工，不但一天連唱3場校園，商演及耶誕跨年活動更是不缺席，他形容住院時「人在病床心繫工作」，他笑說：「我一開完刀就打給經紀人說要趕快接工作，因為才休息兩三天沒工作，就感覺自己是不是不紅了！我經紀人都虧我是超級工作狂！」

除了忙跑場外，接下來他將為月底的高雄加場演唱會作準備，他預告：「這次高雄演唱會還是有嘉賓！不過先不能公布，只能說會比台北場台北場更精采好看。」

婁峻碩為籃球手遊演唱的主題曲MV曝光（想不到音樂工作室提供）

婁峻碩為籃球手遊演唱的主題曲MV曝光（想不到音樂工作室提供）

(中時 )