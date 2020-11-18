大霈典禮當天最想與白靈合影。（吳松翰攝）

大霈與莊益增在《滿七》飾演一對父女。（吳松翰攝）

侯孝賢今出席金馬電影學院結業式，神態自若。（吳松翰攝）

2020金馬電影學院18日舉辦結業式，名導侯孝賢在傳出身體不適後，首度以學院院長身份公開出席活動，神態輕鬆自然，步伐穩健，與擔任金馬學院學務長的廖慶松、導師徐漢強簡單交流後，立即低調入場觀賞學員們的成果作品《滿七》。該作由金馬準影后大霈和《消失的情人節》同一作品演員莊益增共同演出，這次演出父女，更添默契。

問起大霈金馬頒獎典禮倒數2天的心情，她笑稱當天最想與白靈合照，「我每天都有關注她的IG，她是個藝術家，很有趣，可以解除苦悶！」另外也因喜歡桂綸鎂已久，加上2人之間也有共同好友，因此想藉此認識對方。莊益增則在旁祝福大霈順利奪后，「台灣在過去20、30年沒出過什麼大明星，只有像是桂綸鎂等少數人，大霈很有潛力，希望她得！」

比起等待揭獎的心情，她更緊張當天將在舞台上唱歌，「是否得獎就還好，畢竟金鐘獎曾入圍，有得過也有落選過，一切就平常心」，她目前和樂團排練4、5次，心情既興奮又期待，至於準備什麼幸運物，她笑道：「朋友有送我《鬼滅之刃》的幸運符，是必勝御守！」

(中時 )