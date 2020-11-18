蔡衍明臉書貼文。(取自蔡衍明臉書)

國家通訊傳播委員會(NCC)今(18日)召開中天新聞台換照審查，會中以7比0全數通過否決中天新聞台換照案。對此，旺旺集團董事長蔡衍明晚間在臉書寫下，「堅持理念，絕對不會放棄捍衛中天新聞人的尊嚴！」

蔡衍明在臉書中表示，「NCC用假標準扼殺中天新聞人的專業，中天新聞人做的新聞有差到該被撤照嗎？」他強調「我蔡衍明絕不放棄理念，支持中天到底。」

另外，蔡衍明也提到，10月26日出席聽證會，就是要捍衛中天新聞人的工作、尊嚴和專業，「中天撤照，完全就是政治操弄！七位鑑定人原應該秉持新聞專業，但卻先入為主、未審先判！其中五位當天更是先離席，漠視新聞自由。」

蔡衍明認為，「NCC利用國安、中資卻找無證據，截圖借題發揮！藉機污辱中天新聞人的能力！其實就是政治問題！ 真道理性，真愛台灣，愛台灣就是要讓台灣人日子過得好！ 我蔡衍明，堅持理念，絕對不會放棄捍衛中天新聞人的尊嚴！」

而針對國家通訊傳播委員會駁回中天新聞台換照申請案，中天新聞也發出聲明表示，譴責「政府關掉中天新聞是叫中天閉嘴」，今天也是台灣解嚴30多年來，新聞自由與言論自由最黑暗的一天。

(中時新聞網)