美聯社報導，FAA審查員史蒂夫·迪克森（Steve Dickson）上週表示，737Max設計變更後，已通過了大部分的審查，現在已到最後階段，將會發給安全認證。

波音公司在經過2年的重大修改後，再次向美國聯邦航空管理局（FAA），提交波音737MAX的飛航安全審查。由於兩場嚴重墜機，致使346名乘客喪生，波音737MAX所有訂單被取消，連帶得使波音股價大幅下跌，再加上疫情，收益是近幾年來最低。

2019年，伊索比亞航空與印尼獅航的737MAX接連事故，全球民航管理監理機構下令全球的737MAX全面停飛。

飛航調查發現，兩起事故當中737MAX都出現飛機不尋常的俯衝現象，後來發現，問題可能是波音公司所設計的預防飛機失速軟體與737MAX出現衝突，由於MAX的引擎的尺寸和位置與原本的737MZ有所不同，飛機重心也出現改變，然而MAX仍採用在737MZ身上設計的防失速軟體。

該軟體錯誤的評估MAX出現失速狀態，而錯誤的被電腦接管控制而觸發機頭向下俯衝，導致墜毀。

全球的民航公司紛紛退訂，波音公司渡過了最慘淡的2019年，然後到了今年初，又發生新冠狀病毒大流行，航空旅行下降了約65％。

到今年，波音公司被取消的客機訂單多達1,000架，每架飛機的單位在9,900萬美元至1.35億美元之間，可以發現波音損失了多少收入。

不過，全球仍月近400架Max在服役，因此，波音公司必須修改這些MAX，通過安全認證後，才能重新飛行。

飛行員還必須接受新的模擬器培訓，根據波音公司的說法，現在MAX不會再出現自動將飛機俯衝的操作，也不會覆蓋飛行員的命令。

路透社報導，業內消息人士稱，因為MAX的事故造成形象大壞，波音可能不會再用MAX這個名字，而傾向改用其他的，例如737-7型或737-8型。

這位消息人士表示，「各位會發現MAX名字的使用頻率降低了」， 另一位業內人士也預測，「MAX名稱將在未來幾年逐漸消失。」

(中時新聞網)