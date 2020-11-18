韓聯社18日援引南韓法律界消息指出，南韓政府正考慮實施總統文在寅就任以來第4次特赦，南韓法務部日前已要求各地監獄、看守所編制特赦名單，雖然特赦時間和對象尚未決定，不過消息指出，南韓前總理韓明淑、前總統李明博有望在特赦名單內，而另一位前總統朴槿惠恐怕無望。文在寅上台以來已3次特赦，分別為2017年12月、2019年2月及2019年12月，共赦免1萬5996人。

而韓媒《Money Today》則報導，目前南韓執政黨和在野黨均已有自己屬意的特赦人選，分別是76歲的前總理韓明淑和78歲的前總統李明博。至於69歲的前總統朴槿惠，由於還在等待最高法院做出最終判決，根據南韓法律不屬於被特赦的對象。

韓明淑是南韓首位女總理，因涉嫌受賄被判刑2年，目前服刑結束，但褫奪公權的部分尚未恢復。李明博則因涉嫌貪污受賄，在今年10月終審宣判中被判刑17年，目前正在監獄服刑。

(中時 )