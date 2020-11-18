熊黛林挑戰鎖骨放口紅、巴掌腰挑戰。（圖／翻攝自微博）

40歲香港女星熊黛林和百億富豪郭可頌2016年結婚，前年生下一對雙胞胎女兒，產後她身材依舊維持的很好，近日更在社群平台曬出「四挑戰」的影片，完全看不出她已40歲還是2個孩子的媽，讓網友看了都驚嘆不已。

影片中，先跑出「兩個孩子的媽媽能做什麼挑戰」字幕，熊黛林接著就出現在畫面裡，只見她穿著灰色削肩針織衫，露出白皙香肩，第一個挑戰「鎖骨放口紅」，她拿著一隻口紅輕輕鬆鬆就立在鎖骨上，接著她全身入鏡，短版上衣讓她露出纖細蠻腰，雙手一掐就整個環住自己的腰，達成「巴掌腰挑戰」。

熊黛林完成大長腿挑戰、A4腰挑戰。（圖／翻攝自微博）

第三個，熊黛林嘗試「大長腿挑戰」，穿著貼身牛仔褲的她，更顯得腿細又修長，在樓梯間一跨一下就跨了4階，可見大長腿之驚人，最後，她再挑戰之前超夯的「A4腰」，一張紙就完全遮住她的腰身，成功完成四挑戰。

影片曝光後，吸引許多網友敬佩直呼「40歲了，還生過寶寶，這身材這狀態絕了」、「看著自己的肉就很羨慕」、「這種身材是真實存在的嗎」、「沒生過孩子的都沒她身材好，酸了」，但也有網友認為健康最重要，不一定得是白幼瘦才是美，在網上掀起熱議。

(中時新聞網)