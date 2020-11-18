全聯一款餅乾買1送1，網推爆：吃了停不下來。(圖擷取自我愛全聯-好物老實説)

全聯福利中心是許多人的挖寶天堂，日前就有民眾發現一款威化餅乾有買一送一的優惠，便買回家嘗試看看，結果吃完讓他大讚相當好吃。而貼文發出後就有不少網友討論，「起司的好吃，一口接一口的，停不下來。」

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上發文表示，自己是第一次吃到這款威化餅乾，且剛好碰到買一送一才購入，「第一次吃這起司威化餅，還不錯吃。」並說明有巧克力及起司口味兩種可做選擇。

貼文發出後就有許多網友表示認同，「起司口味超好吃」、「我覺得好好吃，我買都買桶裝的」、「這個會讓人停不下來」、「兩種都好吃，個人偏愛起士口味，我都買整桶的，吃起來比較過癮，外出時包包內會放隨手包，還有另一種類似蛋捲型的也不錯。」不過也有網友認為口味吃起來太甜「吃到會膩，不會很喜歡」、「有點膩口」、「不錯吃，但吃多有點膩口」。

此外，也有網友分享不只在全聯可以買到此款餅乾，超商也不時際出優惠，不過有網友提醒超商和全聯販售的克數不同，「全聯賣的200公克45元，7-11只有145公克賣39元。」

(中時新聞網)