新北中和警方上個月在某社群論壇，發現疑似招攬色情交易廣告，標榜《爆乳甜心個人工作室》，27歲輕熟女、童顏、超大巨乳、2300辦到好，但警方在中和景平路民宅，查獲本人是體重破百、年近40的吳姓女子，她自豪生意不錯，更表示自己是新冠肺炎疫情下的受害者。

吳女照片實在差太大，連警方也傻眼(圖/翻攝畫面)

吳女網路上照片與本人相差甚遠，連警方開門一看也嚇到，因為唯一符合網路敘述，就是吳女真的有F罩杯，不過吳女表示自己生意不錯，每次性交易收費2300元，一天平均都會有3名恩客前來光顧，光一天就可以賺進6900元，收入相當可觀，吳女還對警方說，原本以為生意會不好，但至今每天還可以維持至少3名客人，認為自己生意好應該是因為「條件不錯」。

《爆乳甜心個人工作室》招攬客人(圖/翻攝畫面)

根據警方調查，吳女大學就讀日文系，上一份工作是在旅行社擔任導遊，但受到新冠肺炎影響，收入頓時成為最大問題，因此去年11月離職後，開始踏入「賣淫行業」，意外發現收入比導遊還高，可以讓自己維持不錯生活水平。

即使因為肺炎工作不保，警方確認吳女從事性交易後，仍依社會秩序維護法逮捕裁處。

(中時新聞網)