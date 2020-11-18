新北市新工處18日下午5時，在國道一號北上13公里處下方，施作同興路穿越國道一號工程，未料造成國道「泥漿溢流」，高公局緊急封閉汐止路段兩車道，適逢下班尖峰時段，車流一路回堵到內湖、南港，車速不到20公里，整條國道一號北上路段幾乎成了大停車場，民眾抱怨連連。新北市新工處表示，預計晚間11時間左右恢復通行，也要求在明天早上用路人通勤時間之前完成修復。

新北市新工處18日施作汐止平面道路穿越國道一號工程，造成國道「路面損壞」泥漿溢流，造成下班車潮大回堵。（新北市工務局提供／葉德正新北傳真）

汐止國道工程造成紫爆，預計晚間11時恢復全線通車。（翻攝畫面）

新工處因施作同興路穿越高速公路工程的「管冪推管前保護設施作業」，內容包括地質改良、岩栓、水平傾斜儀及高速公路擋土牆補強地梁等項目，為未料造成國道一號路面泥漿溢流，高公局緊急要求停工封閉兩個車道。

由於適逢下班時間，封閉車道造成高速公路大塞車，包括國道一號北向圓山到內湖、內湖到東湖北向路段、東湖到高架汐止端北向路段整個「紫爆」，車輛動彈不得，行車時速僅14公里。

國道車流一路回堵台北市區內湖、南港一帶，造成市區道路嚴重大回堵，光是在成功橋就塞了30分鐘，其他周邊道路同樣受到影響，駕駛人抱怨連連。

新北市交通局長鍾鳴時指出，新工處獲報後已到場加緊清洗及刨鋪作業，預計晚上11時以後解除道路封閉，恢復4車道通行，並在明天早上用路人通勤時間之前完成修復。

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