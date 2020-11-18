香港大學機械工程學系副教授張祺忠在港大宿舍偉倫堂涉殺妻一案，18日在高等法院續審。辯方傳召張祺忠的兒子張思博出庭，其稱自胞姊畢業返港，父母的爭執次數增加，相關情況在家中更為激烈，母親曾斥父親的收入低，又表示，有感父親近年的情緒起落大。

張思博以辯方證人身分出庭作供，他稱與父母關係良好，母親為人熱情、容易交朋結友，亦關心身邊的人，惟性格較口直心快，談吐容易令人不快，外婆和其他親戚亦曾與母親爭吵，他舉例稱，母親曾提醒外婆多做運動和注意飲食，否則身體會出現問題，外婆當時認為母親責備和詛咒她，故感到不快。

張思博同意母親為人敢言、個性強，希望事情順其意思發展，但常朝令夕改，她曾被子女說服將寵物狗絕育，但到達診所後又拒絕，雖然他曾向母親表達不滿，但母親依然如故。

張思博形容父親張祺忠樂於助人、友善和有禮，即使學生深夜求助，他亦樂意協助對方，不過，自2016年起，他感到父親愈來愈瘦，情緒起落有增加，對事情的容忍度亦下降，且說，父親會自言自語。

相關司法結果待19日續審。

(中時 )