金馬創投會議閉幕暨頒獎典禮，百萬首獎李耀華發表得獎感言。（盧禕祺攝）

2020金馬創投會議18日舉行閉幕暨頒獎典禮，揭曉得主，其中場內最大星光莫過於金馬影后李心潔和金鐘視后林依晨。她們首次退居幕後，分別擔任監製及製片，其中李心潔與馬來西亞導演王禮霖所帶來的電影企劃《富都青年》獲得「FPP前瞻視野獎」及「鏡文學潛力故事」，共獲近65萬元獎金，為電影注入第一桶金。當日最大贏家則為以SARS為故事背景的《煞塵爆》，該片由《我們與惡的距離》導演林君陽及資深監製李耀華共同執導，拿下「百萬首獎」、「CATCHPLAY國際注目獎」、「中影電影開發基金」共180萬元現金獎。

李心潔首次擔任監製出席金馬活動，一切非常新鮮，她表示：「這次以監製身份來金馬參加創投，身份很不一樣，以前當演員只要把戲演好，這次則從零開始與主創團隊一起努力，我自己有很多學習和不同經驗，也深深體會到身為電影人的艱辛和毅力。」她監製的作品《富都青年》是過去金馬創投百萬首獎《分貝人生》製片王禮霖轉任導演的首部作品，她透露自己因為師父張艾嘉而認識了王禮霖，「日後等到劇本更完整，肯定會找張姊（張艾嘉）請教！」

李耀華（左二）擔任監製兼導演的《煞塵爆》獲得百萬首獎。

李心潔也感嘆馬來西亞的華語電影環境較克難，因此預算粗抓1800萬台幣，「我們當然希望找很多投資，但還是希望可以對投資者有交代」，她透露該片企劃讓不少公司產生興趣，包括監製李烈、導演瞿友寧等人都表示自己會盡力設法幫忙，「這3天獲得很多鼓勵，很感謝金馬幫忙馬來西亞電影」。她9月底來台，和柯震東合作新片《鱷魚》已殺青，等待金馬獎頒獎結束，就會趕緊返家與家人團聚。

林依晨則擔任周美豫執導的《失明》製片，透露自己3天講了30場簡報，相當紮實。雖然最終並未在創投上獲獎，但這次仍收穫滿滿，聽到了許多從未想到的建議和觀點，為日後製作有了更具體規劃，並透露目前電影預算約3500至4000萬。問起有沒有可能自己演出，她語帶玄機地說：「劇本翻轉以後有可能，不翻轉就沒機會。」至於李心潔則語帶堅定地說：「我是一定不會演出，這次想專心做監製，演出想給新演員機會。」

李心潔與導演王禮霖的《富都青年》擒2獎。（盧禕祺攝）

至於獲得「百萬首獎」的電影企劃《煞塵爆》，則獲3位決選評審石偉明、陳永雄、陳玉勳的一致認同，評審認為在類型片架構下，以完整製作團隊為核心，展現與時事議題直球對決的創作企圖心，兼具宏觀檢視角度並探觸人性幽微各類面向，遊走於寫實與戲劇之間，令人期待。

擔任監製兼導演的李耀華表示該片預算抓在6000萬元以內，電影劇本由本身就是醫護人員的編劇劉存菡花了2、3田調完成，電影將會發生在醫院，有沒有實景借來拍會影響電影成本。她也透露主要演員鎖定在27至30歲的住院醫師，2男2女，預計明年秋天開拍，期望在2022年4月24日上映，「那天是當時SARS和平醫院封院的日期，希望能喚起大家的共同回憶」。

2020金馬創投會議18日舉行閉幕暨頒獎典禮。（盧禕祺攝）

2020金馬創投會議現金獎項得主：

百萬首獎【新台幣100萬元現金；由台北金馬影展執行委員會提供】：《煞塵爆》導演：林君陽、李耀華 ／ 監製：李耀華 ／ 製片：張庭翡

臺北文創劇作獎【新台幣40萬元現金；由財團法人臺北文創基金會提供】：《深度安靜》導演：沈可尚 ／ 監製：瞿友寧 ／ 製片：黃麗玉

CNC現金獎【8000歐元現金；由法國電影中心CNC提供】：《五月雪》導演：張吉安 ／ 製片：黃巧順

FPP前瞻視野獎【美金1萬2千元現金；由Cinema Inutile提供】：《虎毒不》導演：陳小娟 ／ 製片：龍國瑤

《富都青年》導演：王禮霖 ／ 監製：李心潔 ／ 製片：張煒珍、林佩儀

FPP文策院原創獎【美金1萬元現金，由文化內容策進院提供】：《拾憶男孩》導演：連俊傑 ／ 監製：陳振熒 ／ 製片：楊淙舜

《瘋子蝦夫》導演：殷振豪 ／ 監製：程偉豪 ／ 製片：金百倫、林沁兒

鏡文學潛力故事獎【新台幣30萬元現金，由鏡文學股份有限公司提供】：《富都青年》導演：王禮霖 ／ 監製：李心潔 ／ 製片：張煒珍、林佩儀

CATCHPLAY國際注目獎【新台幣30萬元現金；由CATCHPLAY提供】：《煞塵爆》導演：林君陽、李耀華 ／ 監製：李耀華 ／ 製片：張庭翡

中影電影開發基金【新台幣50萬元現金與新台幣50萬中台灣影視基地租賃折扣；由中影股份有限公司提供】：《煞塵爆》導演：林君陽、李耀華 ／ 監製：李耀華 ／ 製片：張庭翡

WIP獎項得主：

WIP 文策院原創獎【美金1萬元現金，由文化內容策進院提供】：《幻日手記》導演：王君弘 ／ 監製：沈可尚 ／ 製片：張筑悌、陳璽文

SERIES獎項得主：

myVideo劇集創意獎【新台幣50萬元現金，由台灣大哥大股份有限公司提供】：《我的意外女兒》導演：李青蓉 ／ 編劇：許肇玲 ／ 製作人：謝欣恬、賴珍琳

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