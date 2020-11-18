RCEP(區域全面經濟夥伴關係協定)完成簽署，企業界擔心台灣被邊緣化，對此，行政院長蘇貞昌表示，RCEP已經談十幾年了，政府與業者早已超前部屬，衝擊當然會有，但不是那麼大。然而前立委林郁方在政論節目中則是直言，共機頻繁擾台是假象，「看起來沒有砲聲、彈藥的經貿戰爭，無聲無息的，就可能要我們的命」。

針對RCEP排除台灣，前立委林郁方17日在政論節目《少康戰情室》中說，「民進黨政府現在就是把大事說成小事，小事說成無事 沒辦法想像蘇貞昌說有超前部署，你部署什麼?這不就是吹牛?我講兩岸關係衝突結果，最後就是這樣子，我們這陣子最關心共機飛幾架、我軍飛機又起飛、又花多少錢，其實令外一場戰爭才是我們要注意，那就是經貿的戰爭，這地方是大陸享有非常大的優勢。」

林郁方說，「當RCEP衝擊一出來，我們輕描淡寫，但歐洲是一陣地震耶，因為這是全球最大自由貿易區出現，法國才會講說他們要開始獨立自主、不能對美國有太多依賴，他們覺得歐洲人世界已經離開世界中心越來越遠，尤其英國脫歐、對美國依賴太大，因此法國有危機感。」

林郁方指出，「我們自己卻輕描淡寫，而我們現在經貿之所以還可以，是因為中美經貿鬥爭，讓我們這陣子在大陸賺很多錢，但現今跟大陸的關係變化這麼大，這樣的不平順、RCEP又被排除在外，我們要緊張，畢竟共機那是假象，國民黨智庫開會結論就是兩岸爆發戰爭可能性在未來幾年都不可能， 可是要注意看起來沒有砲聲、彈藥的經貿戰爭，無聲無息的，那個就可能要我們的命。」

(中時新聞網)