中天新聞台換照案，NCC決議「不予換照」，引發爭議。《文茜世界周報》主持人陳文茜今(18日)在臉書直言：「中天新聞換照事件藴釀近一年，許多人有別的臆測，我沒有幻想，早知道：一定會關台。」同時也透露節目未來動向。
陳文茜在臉書寫道，昔日她主持政論節目《文茜小妹大》曾歷經政治干預，流浪三家電視台，最後落腳中視，「從來沒有人可以關掉我們的節目，那怕是總統。只有一個理由我們的節目應該停止：節目沒有品質，只報導無用新聞，或是為特定政治人物服務。」
現在她主持長達15年的中天《文茜的世界周報》，亦不為特定政治立場服務，只為地球生態及和平等議題全力以赴。陳文茜強調除非她的身體倒下，否則《文茜的世界周報》不會停，因此希望大家訂閱官方YouTube頻道，「YouTube正是為此鋪陳。」
「NCC，歷史會記住你們的這一頁。」陳文茜更犀利提問NCC一句話，「中天新聞有特定立場，不夠自律，我同意。不過，其他電視台都很自律嗎？」感嘆或許其他家電視台的「自律」正好符合NCC的政治正確，正如當年的老三台。
(中時新聞網)
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