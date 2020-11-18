氣象局表示，明（19日）天氣與今日類似，各地天氣晴朗穩定，僅東半部沿海地區有零星降雨。(氣象局提供)

中央氣象局表示，今天（18日）台灣附近風場從偏東風轉為東南風，水氣少，各地天氣晴朗穩定，高溫普遍來到29度以上，台北側站更達32.8度。明天（19）受偏東風影響，天氣依舊晴朗穩定，不過要注意西半部空氣品質較差。「天氣風險」指出，好天氣可持持續到周五（20）上半天，周末會有一鋒面報到，東北部較顯陰涼。要注意的是，下周一還有一波更強冷空氣南下，再度降回20-24度。

氣象局表示，明（19日）天氣與今日類似，各地天氣晴朗穩定，僅東半部沿海地區有零星降雨；氣溫方面，各地今夜明晨低溫約20-23度，明白天高溫普遍可來到29度以上，西半部更可達到32度，要注意日夜溫差大。

氣象粉專「天氣風險」主播賴忠瑋表示，近期回穩的天氣可持續到周五（20）白天，因為周五晚上到周六（21）將有一波東北風報到，帶來一些冷空氣，但這波東北風冷空氣並不算特別強，主要影響範圍落在大台北地區和東半部。隨著雲量增加，會出現局部飄雨或小雨，以清晨雲量較多；白天高溫也會因為日照減少而溫度略降，天氣略帶涼意。

這波鋒面對桃園以南的西半部不太受到影響，持續晴朗穩定、溫差較大。賴忠瑋指出，這波冷空氣的持續很短，只有周五下半天及周六（21），周日（22）天氣又會短暫回溫。不過，下周一及周二（23-24）則會再有一波東北風及冷空氣南下，氣象局資料顯示，屆時東北部地區全天氣溫又會降回20-24左右。

另外，由於19日環境風場為偏東南風，位在背風側的西半部地區，空氣擴散條件較差。至周五前風場改變前，整個西半部要留意空氣品質都很差，細懸浮微粒和臭氧濃度偏高。

(中時新聞網)